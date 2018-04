Innsbruck – Schwere Verletzungen trug ein 20-jähriger Radfahrer am Freitag bei einer Kollision mit einem Lkw in der Innsbrucker Rossau davon. Der junge Tiroler war gegen 12.20 Uhr auf dem Josef-Nusser-Weg unterwegs. Ein 47-jähriger Serbe lenkte einen Lastwagen in dieselbe Richtung und wollte dann nach rechts auf ein Firmengelände einbiegen. Dabei erfasste bzw. streifte er den Radfahrer seitlich. Der 20-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit schweren Verletzungen in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. (TT.com)