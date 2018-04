Fulpmes – Mit einer Oberarmverletzung musste am Samstag ein 14-jähriger Tiroler in die Klinik in Innsbruck eingeliefert werden. Er war gegen 7.50 Uhr mit seinem E-Bike im Ortsteil Medraz in Fulpmes mit dem Auto einer 19-jährigen Einheimischen kollidiert und dabei zu Sturz gekommen.

Radfahrer und Autofahrerin waren auf dem Auenweg unterwegs, der 14-Jährige fuhr in Richtung Fußballplatz. In einer Kurve auf Höhe des Skaterplatzes kam es dann zu dem Zusammenstoß. Der junge Tiroler musste nur ambulant behandelt werden. Am Pkw entstand leichter Sachschaden, das Fahrrad wurde im Bereich der Pedale beschädigt. (TT.com)