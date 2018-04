Bangkok – Während der ersten drei Tage des thailändischen Neujahrsfestes sind in dem südostasiatischen Land mindestens 188 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 1900 Menschen wurden laut der vorläufigen Zahlen verletzt, wie die Behörden am Samstag mitteilten. Mindestens 3000 Fahrzeuge wurden wegen diverser Verkehrswidrigkeiten beschlagnahmt, vor allem wegen Alkohols am Steuer.

Das Neujahrsfest Songkran wird im April in Thailand jedes Jahr gefeiert. 2018 begann es am Donnerstagabend, es dauert bis in den Montag hinein. Es ist auch als Wasserfest bekannt, da die Menschen feiern, indem sie sich gegenseitig nass spritzen. Während der Feiertage steigt die in Thailand ohnehin hohe Unfallzahl noch einmal besonders an. Meist sind Motorräder beteiligt, das in ländlichen Gegenden vorherrschende Verkehrsmittel. (APA/dpa)