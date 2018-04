Pinswang – Kurz nach 15.30 Uhr heulten am Samstag die Sirenen in Pinswang auf. Warum, war auch für die Anrainer schnell auszumachen. Am Kniepass zwischen Pflach und Pinswang stieg eine dichte Rauchsäule in den Himmel. Die sofort herbeigeeilten Feuerwehren versuchen seither, den Waldbrand zu löschen.

Aber das steile Gelände, der völlig ausgetrocknete Waldboden und leichter Wind, der die Flammen immer wieder entfacht, erschweren die Arbeit. Warum das Feuer ausgebrochen war, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei laufen. (fasi)