Pinswang – Kurz nach 15.30 Uhr heulten am Samstag die Sirenen in Pinswang auf. Warum, war auch für die Anrainer schnell auszumachen. Am „Kniepass“ zwischen Pflach und Pinswang stieg eine dichte Rauchsäule in den Himmel. Die Leitstelle Tirol löste einen Feuerwehrgroßeinsatz aus – ein Gebiet von rund 2000 Quadratmetern war betroffen.

Das steile Gelände, der völlig ausgetrocknete Waldboden und leichter Wild, der die Flammen immer wieder entfachte, erschwerte die Arbeiten zu Beginn. Die rund 85 Feuerwehrkräfte konnten den Waldbrand aber dennoch recht rasch unter Kontrolle bringen. Gegen 18 Uhr waren die Löscharbeiten abgeschlossen. Warum das Feuer ausgebrochen war, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei laufen. Verletzte gab es keine, die Pinswanger Landesstraße musste während der ganzen Zeit für den gesamten Verkehr gesperrt werden. (fasi, TT.com)