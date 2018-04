Innsbruck – Zwei Buben, neun und zehn Jahre alt, sind am Samstag in Innsbruck auf Schutzwegen von Autos erfasst wurden. Der erste Vorfall ereignete sich am Vormittag in der An-Der-Lan-Straße. Dort ließ ein ein Pkw-Lenker (67) zunächst eine sechsköpfige Familie den Schutzweg überqueren. Als er wieder losfahren wollte, lief plötzlich der Neunjährige direkt vor das Auto.

Trotz sofortiger Notbremsung konnte der 67-Jährige einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Auch der Bub hatte noch versucht, sich auf der Motorhaube abzustützen – er zog sich dennoch eine Schürfwunde am Bein zu.

Stunden später ereignete sich ein ähnlicher Unfall am Langen Weg in der Reichenau. Dort wollte ein 79-Jähriger gegen 14.45 Uhr in die Gumpstraße einbiegen – übersah auf dem dortigen Zebrastreifen allerdings einen zehnjährigen Buben. Nach der Erstversorgung am Unfallort musste das verletzte Kind in die Klinik gebracht und stationär aufgenommen werden. (TT.com)