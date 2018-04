Hochoetz – Wohl mit dem Schrecken davongekommen ist am Samstagnachmittag eine Paragleiterin (47) in Hochoetz. Die Deutsche war gegen 12.20 Uhr unterhalb der Bielefelder Hütte gestartet. Über einem Speichersee machten ihr plötzlich heftige Windböen zu schaffen. Sie verlor die Kontrolle über ihr Fluggerät und stürzte in einen Wald ab. Die Bergrettung Oetz war rasch an Ort und Stelle und konnte die 47-Jährige unverletzt bergen. (TT.com)