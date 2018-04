Innsbruck – Etwas unaufmerksam waren am vergangenen Donnerstag ein 29-jähriger Italiener und eine unbekannte Fußgängerin in Innsbruck. Die beiden stießen am Innrain im Bereich des Busterminals zusammen. Der Mann verlor dadurch das Gleichgewicht und fiel zu Boden. Dabei verletzte er sich am rechten Bein, wie sich später herausstellte.

Allerdings macht der 27-Jährige vor Ort zunächst keine Verletzung geltend, deshalb tauschten die beiden Beteiligten auch keine Daten aus.

Die Fußgängerin (etwa 160 bis 170 Zentimeter groß, blonde, schulterlange Haare und etwa 40 bis 50 Jahre alt) wird nun gebeten, sich bei der Verkehrsinspektion Innsbruck zu melden: Tel. 059133 - 7591. (TT.com)