Innsbruck – Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montagnachmittag in der Landeshauptstadt: Ein 46-jähriger Motorradfahrer prallte gegen 17 Uhr an einer Kreuzung auf der Ing.-Etzel-Straße frontal mit dem Auto einer 55-jährigen Innsbruckerin zusammen. Der Mann wurde über das Fahrzeug auf die Straße geschleudert und blieb schwer verletzt liegen. Er wurde vom Notarzt erstversorgt und anschließend mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik gebracht.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Laut Zeugenaussagen war der Motorradfahrer bei Rotlicht in die Kreuzung gefahren. (TT.com)