Ybbs – Nach wie vor vermisst wurde am Donnerstag eine 37-Jährige, die laut ihrem Begleiter am Dienstagabend in Ybbs (Bezirk Melk) in die Donau gefallen war. Die Suche werde fortgesetzt, sagte Polizeisprecher Walter Schwarzenecker. Der 50-Jährige habe in der Befragung von einem „romantischen Treffen“ berichtet, die Frau sei aus Unachtsamkeit abgerutscht und von einem Betonsockel ins Wasser gestürzt.

Der Mann ist kein guter Schwimmer und hat bei der Polizei Hilfe geholt, hieß es von der Exekutive. „Es gibt absolut keinen Hinweis auf Fremdverschulden und kein Verdachtsmoment, dass seine Angaben nicht stimmen“, hielt Schwarzenecker erneut fest. Die Frau war den Angaben zufolge beim Donauspitz abgestürzt, das Wasser sei dort sehr tief und es herrsche eine starke Strömung. Es folgte eine großangelegte Suchaktion.

Am Donnerstag wurde entlang der Uferböschung und an neuralgischen Punkten gesucht, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit. In den kommenden Tagen soll auch noch einmal ein Polizeihubschrauber mit einer Wärmebildkamera eingesetzt werden. (APA)