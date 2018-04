Axams – Eine abendliche Grillerlei hat am Donnerstag für ein junges Mädchen (14) in Axams mit schwersten Verbrennungen geendet. Gegen 21 Uhr wollte ein 18-Jähriger im Garten eines Hauses einen Kugelgrill anzünden. Als ihm das nicht gelang, griff er zu einem Brandbeschleuniger. Er kippte einen viertel Liter Spiritus auf den Griller, wodurch eine Stichflamme hochschoss und die 14-Jährige an Händen und im Gesicht traf. Sie erlitt Verbrennungen dritten Grades und musste in die Klinik nach Innsbruck gebracht werden. (TT.com)