Oberhaag – Ein 53-jähriger Landwirt ist am Donnerstag bei Arbeiten im Wald ums Leben gekommen. Der Mann aus dem südsteirischen Bezirk Leibnitz wollte einen entwurzelten Fichtenstamm vom Wurzelstock trennen und wurde dabei eingeklemmt. Die Lebensgefährtin fand den Mann und rief die Rettung, doch für ihn gab es keine Hilfe mehr, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Freitag mit.

Der Bauer wollte am Nachmittag ab 15 Uhr alleine in seinem Wald Windbruchholz aufarbeiten, als der Unfall passierte. Der abgeschnittene Stamm dürfte in eine Baumgabelung gefallen und dann gegen den Landwirt geprallt sein. Der Stamm presste den 53-Jährigen gegen einen stehenden Baum und erdrückte ihn. Erst am Abend fand die Lebensgefährtin den Mann. (APA)