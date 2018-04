Am Canisiusweg bei Arzl in Innsbruck kam es am Freitag gegen 12.40 Uhr zu einem schweren Radunfall. Wie die Polizei berichtet, prallte ein 61-jähriger Österreicher mit seinem Rad gegen das Kinderfahrrad eines Vierjährigen, der in Begleitung seiner Mutter in die entgegengesetzte Richtung fuhr. Der Bub zog sich schwere Verletzungen am Arm und im Gesicht zu. (TT.com)