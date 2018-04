Innsbruck – Nach einem Verkehrsunfall am Freitagnachmitttag im Osten von Innsbruck ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Eine 58-jährige Frau fuhr um 16.35 Uhr am Archenweg in Richtung Nordwesten, als plötzlich ein 14-jähriger Radfahrer, der auf dem parallel zur Fahrbahn verlaufenden Radweg in entgegengesetzte Richtung unterwegs war, über einen mit Büschen besetzten Grünstreifen auf die Fahrbahn fuhr. Der Radfahrer prallte daraufhin frontal gegen das Auto.

Der Bub wurde mit schweren Verletzungen in die Klinik gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde.

Zur Klärung des Unfallablaufes wird gebeten, dass sich Zeugen bei der Verkehrsinspektion Innsbruck unter Tel 059133/7591-100 melden. (TT.com)