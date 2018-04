Aschau – Ein 70-jähriger Tiroler und ein ein Jahr älterer Deutscher arbeiteten am Samstag in einem Wald in Aschau. Sie fällten Bäume, als plötzlich der 71-Jährige von einem Baum bzw. dessen ästen zu Boden gestoßen wurde. Der Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus nach Schwaz geflogen. (TT.com)