Lienz – Zu einem schweren Unfall kam es am Samstagabend auf der Dr. Hans-Liebherr-Straße in Lienz: Gegen 19.30 Uhr war dort eine 25-jährige Einheimische in Richtung Bürgeraustraße unterwegs. Plötzlich kam die Lenkerin aus unbekannter Ursache ins Schleudern.

Sie geriet über den Fahrbahnrand hinaus und prallte gegen das Heck eines parkenden Lkw. Dann wurde ihr Fahrzeug weiter gegen eine Plakatwand geschleudert.

Die 25-Jährige wurde von Passanten aus dem Fahrzeug geborgen und nach einer notärztlichen Versorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert. Am Pkw entstand Totalschaden, der Lkw und die Plakatwand wurden ebenfalls schwer beschädigt. (TT.com)