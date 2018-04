Bad Ischl – Ein 25-jähriger Motorradlenker ist am Sonntag in Bad Ischl (Bezirk Gmunden) gerade noch rechtzeitig von seinem Zweirad abgesprungen: Augenblicke später stürzte das Gefährt 30 Meter über eine Felswand in die Tiefe, wie die oberösterreichische Polizei berichtete.

Der Mann war mit seinem Motorrad auf der Weißenbacher Straße (B153) auf das Straßenbankett gekommen und zwischen eine Leitschiene und eine abfallende Felswand geraten. Der 25-Jährige blieb nach eigenen Angaben unverletzt, wurde aber zur Sicherheit in das Salzkammergut-Klinikum Bad Ischl gebracht. (APA)