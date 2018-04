Finkenberg – Bei einer Skitour stürzte am Sonntag ein 38-Jähriger in Finkenberg ab. Der Deutsche war mit seinem 30 Jahre alten Landsmann von der Berliner Hütte zur Hornspitze gestiegen. In einer Senke ließen sie ihre Ski zurück und stiegen mit Steigeisen zum Gipfel auf.

Als sie wieder abstiegen, rutschte der Ältere plötzlich aus. Er stürzte rund 100 Meter über das steile, felsendurchsetzte Gelände ab. Der Deutsche wurde schwer verletzt. Nach der Bergung wurde der 38-Jährige mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik nach Innsbruck gebracht. (TT.com)