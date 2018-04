Innsbruck – Zwei Verletzte forderte ein Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in Innsbruck. Ein 36-jähriger Motorradlenker bog gegen 15 Uhr von der Erzherzog-Eugen-Straße nach links in die Ing.-Etzel-Straße ein. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw. Dabei zog sich der Lenker laut Polizei schwere Verletzungen zu. Seine 28-jährige Mitfahrerin erlitt leichte Verletzungen. Der 23-jährige Autofahrer blieb unverletzt. (TT.com)