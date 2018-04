Wattens – Ein Steigleitungsschacht war auf einem Werksgelände in Wattens demontiert worden. Eine Öffnung in einer Betondecke war mit einer Mineralwollplatte abgedeckt worden. Ein 48-Jähriger trat am Montagnachmittag genau darauf, brach durch und stürzte rund 4,40 Meter in die Tiefe.

Der Österreicher blieb verletzt liegen. Er wurde nach der Erstversorgung von der Rettung in die Innsbrucker Klinik gebracht. (TT.com)