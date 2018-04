Thiersee – Zu einem Küchenbrand in einem bekannten Restaurant direkt am Thiersee musste die Feuerwehr am Montagnachmittag ausrücken. Gegen 13.10 Uhr hatte sich das Fett in einer Fritteuse plötzlich entzündet – sofort kam es zu einer starkten Rauch- und Hitzeentwicklung.

Der 39-jährige Besitzer rette sich ins Freie und alarmierte die Feuerwehr. Zwar konnten die Florianijünger das Feuer in der Küche schnell unter Kontrolle bringen. Allerdings hatten sich die Flammen über eine Lüftung und die Zwischendecke in den Dachstuhl ausgebreitet. Deshalb mussten teilweise die Dachziegel und ein Teil des Verbaus abgetragen werden, um den Brand vollständig löschen zu können.

Die Brandermittler konnten keine Hinweise auf Fremdverschulden feststellen, zum Zeitpunkt des Brandausbruchs war der Besitzer alleine in dem Lokal. Er wurde nicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.

Der Einsatz forderte zahlreiche Einsatzkräfte – die Feuerwehr Vorderthiersee war mit zwei Fahrzeugen und 15 Mann, die Feuerwehr Mitterland mit zwei Fahrzeugen und zwölf Mann sowie die Feuerwehr Kufstein mit zwei Fahrzeugen und sieben Mann vor Ort. Außerdem war das Rote Kreuz mit zwei Fahrzeugen und vier Rettungskräften zum Einsatzort ausgerückt. (TT.com)