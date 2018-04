Innsbruck, Pflach – Gleich zwei Fahrschülerinnen sind am Dienstag in Tirol mit Motorrädern zu Sturz gekommen. Eine 49-Jährige prallte auf der Werner Siemens Straße in Innsbruck wegen eines Bedienungsfehlers gegen eine Begrenzung und brach sich den Unterarm. Die Einheimische wurde in die Klinik eingeliefert.

In Pflach gab eine 41-jährige Deutsche zu stark Gas, prallte gegen ein Verkehrszeichen und landete mit Beinbruch in einer Wiese. Sie wurde ins Krankenhaus nach Reutte gebracht. (TT.com)