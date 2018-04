Innsbruck – Die Innsbrucker Bogenmeile war am Dienstagabend Schauplatz eines schweren Autounfalles. Ein junger Russe (25) war bei rotem Ampellicht in die Kreuzung Ing.-Etzel-Straße/Dreiheiligenstraße gefahren – obwohl er zuvor noch angehalten hatte. Dort ließ sich dann ein Zusammenstoß mit dem Pkw eines 54-Jährigen nicht mehr vermeiden.

Der 25-Jährige wurde so schwer in seinem Auto eingeklemmt, dass ihn die Feuerwehr notbergen musste. Nach der Erstversorgung brachte ihn die Rettung in die Innsbrucker Klinik. Der zweitbeteiligte Lenker, ein Tiroler, überstand den Unfall ohne Verletzungen.

Beide Fahrzeuge wurden bei der Kollision stark in Mitleidenschaft gezogen. Für die Dauer der Bergung war die Unfallstelle etwa eine Stunde lang gesperrt. (TT.com)