Strass – Am frühen Mittwochmorgen kam es in Strass in Zillertal zu einem Auffahrunfall mit drei Verletzten. Eine 59-Jährige war um 6 Uhr in der Früh mit ihrem Pkw auf der Tiroler Straße in Richtung Schwaz unterwegs. Hinter ihr fuhr eine 22-Jährige wiederum gefolgt von einer 19-Jährigen. Bei Strass musste die 59-Jährige verkehrsbedingt anhalten, woraufhin die beiden Lenkerinnen hinter ihr auf ihr jeweiliges Vorderfahrzeug auffuhren.

Der Wagen der 22-Jährigen schleuderte daraufhin auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw eines 43-jährigen Fahrers. Das Auto der 22-Jährigen blieb auf der Straße stehen, während der Wagen des 43-Jährigen in die angrenzende Wiese geschleudert wurde.

59-jährige Lenkerin leicht alkoholisiert

Die 22-Jährige, die 19-Jährige sowie der 43-Jährige zogen sich bei dem Unfall Verletzungen zu und wurden ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert. An allen vier beteiligten Autos entstand ein erheblicher Schaden. Die Alkomatentests ergaben, dass die 59-Jährige leicht alkoholisiert war.

Die Tiroler Straße war rund eine halbe Stunde gesperrt. Neben drei Polizeistreifen standen noch die Freiwillige Feuerwehr Strass mit 3 Fahrzeugen sowie die Rettung mit einem Rettungswagen im Einsatz. (TT.com)