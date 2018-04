Zell am Ziller – Eine 52-Jährige reinigte am Mittwochvormittag ein Schwimmbad in Zell am Ziller. Die Arbeiterin rutschte plötzlich auf der Blechverkleidung aus. Sie stürzte rückwärts rund zwei Meter tief in das leere Schwimmbecken.

Nach der Erstversorgung wurde die Österreicherin mit dem Rettungshubschrauber nach Innsbruck geflogen und in die Klinik eingeliefert. (TT.com)