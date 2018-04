Hall – Ein 48-Jähriger wurde am Mittwochvormittag bei einem Arbeitsunfall in Hall verletzt. Der Mann begab sich bei Arbeiten in einer Fertigungshalle über die automatisierte Rollbahn in eine Lagerhalle.

Von einem Einlagerwagen, der automatisch aus der Halle fuhr, wurde er zwischen diesem und der Wand eingeklemmt. Der 48-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. (TT.com)