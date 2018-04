Kematen – Die Abbrucharbeiten am Balkon eines Einfamilienhauses in Kematen brachten am Mittwochabend einen 43-jährigen Einheimischen ins Krankenhaus. Der Mann war gegen 19 Uhr eigentlich damit Beschäftigt, mit einer Elektrosäge einen Träger am Balkon durchzuschneiden, der nur durch einen Seitenträger gestützt war.

Plötzlich brach der Seitenträger unter dem Gewicht des Mannes zusammen, er verlor das Gleichgewicht und stürzte rund fünf Meter ab. Der Tiroler landete mit dem linken Becken auf den mit Steinen besetzten Boden auf. Durch den Sturz erlitt er Verletzungen unbestimmten Grades und musste nach Erstversorgung ins Krankenhaus Hall eingeliefert werden. (TT.com)