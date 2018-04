Tragischer Unfall in Südtirol: Ein 46 Jahre alter Skitourengeher aus dem Sarntal stürzte am Mittwoch am Ortler in den Tod. Der Familienvater verunglückte beim Abstieg vom Gipfel kurz nach 7.30 Uhr. Der Sarner soll gestolpert und rund 700 Meter in die Tiefe gestürzt sein, wie stol.it berichtetet. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. (TT.com)