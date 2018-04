Hopfgarten i. D. – Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Donnerstagabend auf der Defregger Landesstraße in Osttirol: Ein 31 Jahre alter Ungar kam mit seinem Auto im Gemeindegebiet von Hopfgarten aus unbekannter Ursache von der Straße ab. Der Wagen prallte frontal gegen eine Betonmauer. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät: Er starb noch an der Unfallstelle. (TT.com)