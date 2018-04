Schwaz – In einem Mehrparteienhaus in der Rennhammergasse in Schwaz entwischte in der Nacht auf Freitag ein Königspython. Die 1,5 Meter lange Schlange befand sich in einem Terrarium.

Der Besitzer verständigte die Polizei. Eine Suche nach dem Tier verlief bislang negativ. Laut Amtstierarzt ist das Tier für Menschen nicht gefährlich. (TT.com)