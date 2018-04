Zwei Tage in Folge musste die Feuerwehr Steinach zum selben Haus ausrücken, da der Kamin in Brand geraten war. Am Freitag kurz vor 5 Uhr Früh bemerkte ein Zeitungsausträger die Flammen am Dach des Hauses und alarmierte die Feuerwehr. Der Brand wurde rasch gelöscht. Bereits am Vorabend war es bei dem Kamin zu einem Brand gekommen. Die Erhebungen zur Brandursache sind im Gange. (TT.com)