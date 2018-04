Fügen – Am Bahnhof Gagering wurde am Samstag gegen 16 Uhr ein Mann von einem Zug der Zillertalbahn erfasst und unbestimmten Grades verletzt. Laut Wolfgang Stöhr, Kaufmännischer Vorstand der Zillertalbahn, hatte sich der Mann im Gleisbereich aufgehalten und war, als die Bahn herannahte, in Richtung Bahnsteig zurückgewichen. Ganz ist ihm das aber nicht mehr gelungen, er kam zwischen Zug und Bahnsteig zu liegen. Stöhr: „Gott sei Dank ist nicht viel passiert.“ Der Verletzte war ansprechbar, er wurde ins Krankenhaus Schwaz gebracht. (TT)