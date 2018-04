Innsbruck – In Innsbruck ist am Samstagabend ein Auto gegen einen IVB-Bus gefahren. Dabei wurde ein älterer Fahrgast (74) leicht verletzt. Der Pkw-Lenker hatte an der Kreuzung Reichenauer Straße/Kravoglstraße das „Vorrang geben“-Schild missachtet. In weiterer Folge prallte sein Wage in die rechte hintere Seite des Busses. Durch die Wucht des Anpralls stürzten mehrere Fahrgäste zu Boden. Die Verkehrsinspektion Innsbruck ist auf der Suche nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. (TT.com)