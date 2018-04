Innsbruck – Das schöne Wetter war den Einsatzkräften am Sonntag nur ein schwacher Trost, mussten sie doch in Tirol zu mehreren Verkehrsunfällen ausrücken.

In Linz kollidierten gegen Mittag ein 16-jähriger Mopedfahrer und ein 57-jähriger Pkw-Lenker mit ihren Fahrzeugen. Der jüngere Verkehrsteilnehmer musste mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Lienz gebracht werden. Wie es zu dem Zusammenstoß auf der Christoph Zanon-Straße kommen konnte, ist bisher unklar. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der PI Lienz zu melden (059133 / 7230 100).

Reanimaton nach schwerem Sturz von Rad

In Abfaltersbach (Bezirk Lienz) musste eine Frau nach einem Fahrradsturz reanimiert werden. Die 58-jährige Italienerin stürzte gegen 13.30 Uhr mit ihrem Rad und schlug sich dabei den Kopf am Asphalt auf. Ihre Begleiter riefen die Rettung zu Hilfe, doch kurz bevor diese eintraf, verlor die Frau das Bewusstsein. Ein vorbeiradelnder Krankenpfleger und die herbeigerufene Polizei mussten die Frau reanimieren. Sie wurde anschließend mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Lienz gebracht.

Von motorisierten Zweirädern gestürzt

Ein Streich wurde in Schlitters zwei jungen Mopedlenkern zum Verhängnis: Ein 16-Jähriger setzte gegen 15.30 Uhr mit seinem Fahrzeug an, seine 15-jährige Bekannte auf ihrem Fahrzeug zu überholen. Dabei griff er ihr an ihren linken Unterarm. Die Lenkerin erschrak und stürzte. Sie musste von der Rettung ins Krankenhaus Schwaz gebracht werden,

Ein Ausflug auf zwei motorisierten Rädern endete auch für einen 24-jährigen Mann in Bschlabs (Bezirk Reutte) mit einer Fahrt ins Krankenhaus: Der Deutsche war gegen 15.30 Uhr auf der L266 in Richtung Elmen unterwegs. Unmittelbar nach der Ortschaft Bschlabs kam der Lenker in einer Linkskurve zu weit nach rechts und prallte mit dem Vorderreifen gegen einen Randstein. Er verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte. (tt.com)