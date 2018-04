Imst – Ein Wetterumschwung wurde drei Bergsteigern am Sonntag in den Stubaier Alpen zum Verhängnis. Die drei Männer aus der Slowakei bzw. Tschechien wollten von der Hildesheimer Hütte in Richtung Hochstubai Hütte wandern. Während der Tour verschlechterte sich das Wetter zusehends – starker Wind setzte ein und dichter Nebel zog auf. Die Männer im Alter zwischen 24 und 26 Jahren beschlossen, einen Notruf abzusetzen. Der Notarzthubschrauber konnte die Gruppe dann zwar sichten, eine Bergung war aufgrund der schlechten Witterungsverhältnisse jedoch nicht möglich. Bergretter konnten zur Gruppe gelangen, sie erstversorgen und mit ihr weiter absteigen, wo sie schließlich dem Notarzthubschrauber übergeben und ins Tal geflogen werden konnte. Alle drei Bergsteiger waren von den Strapazen der Wanderung erschöpft, blieben aber unverletzt. (TT.com)