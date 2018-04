Pottendorf – In Pottendorf (Bezirk Baden) ist am Sonntag ein Fünfjähriger aus einem bodennahen Fenster eines Wohnhauses gestürzt. Er erlitt nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich einen Armbruch und leichte Gesichts- sowie Kopfverletzungen. „Christophorus 3“ transportierte das Kind ins Landesklinikum Wiener Neustadt.

Laut Polizei dürfte der Bub am Vormittag von seinen Eltern unbemerkt aus dem Garten ins Haus gelangt sein. In der Folge stürzte er aus einem Fenster in etwa 2,3 Metern Höhe auf eine Betonrampe. (APA)