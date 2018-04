St. Anton am Arlberg – Am Montagmorgen verunglückte eine Skitourengeherin aus Litauen am Arlberg tödlich. Die 51-Jährige war gemeinsam mit einem 44-jährigen Schweizer und einem 50-jährigen Deutschen von der Darmstädter Hütte aus unterwegs zum Kuchenjoch. Bei der Abfahrt in Richtung Fasultal stürzte die Frau und rutschte durch ein Schneeloch in einen Bach. Dort blieb die Sportlerin verletzt liegen.

Die Begleiter bemerkten ihr Fehlen erst später, konnten zu der Verunglückten absteigen und sie aus dem Bach ziehen. Sie setzten einen Notruf ab und begannen, die 51-Jährige zu reanimieren. Der per Helikopter abgesetzte Notärztin konnte jedoch nur noch ihren Tod feststellen. Eine Obduktion wurde angeordnet. (TT.com)