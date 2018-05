Innsbruck – An der Kreuzung Kugelfangweg/Sepp-Grünbacher-Promenade im Innsbrucker O-Dorf kam es bereits am 27. April zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrern, wie die Polizei jetzt in einer Aussendung bekanntgab.

Um 11.40 Uhr fuhr ein 66-jähriger Einheimischer mit seinem Rennrad auf der New Orleans Brücke Richtung Norden. Auf Höhe Kugelfangweg wollte er ohne Handzeichen in die Sepp-Grünbacher-Promenade einbiegen. Ein hinter ihm fahrender Radfahrer konnte offenbar nicht mehr bremsen und kollidierte mit dem 66-Jährigen. Beide stürzten, der Zweitbeteiligte stand jedoch auf und fuhr weiter. Der 66-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in die Klinik Innsbruck eingeliefert.

Zweckdienliche Hinweise zu diesem Unfall werden an die Verkehrsinspektion Innsbruck (059133-7591) erbeten. Insbesondere wird der Zweitbeteiligte ersucht, sich bei Verkehrsinspektion Innsbruck zu melden. (TT.com)