Finkenberg – Bei einem Lawinenabgang am Großen Möseler (auf zirka 3412 Metern Seehöhe) im hinteren Zillertal ist am Dienstagvormittag ein Tourengeher-Trio aus Südtirol 200 Meter weit mitgerissen worden. Ein Kastelruther (33) erlitt ein Polytrauma und musste mit lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Spezialklinik nach Bayern geflogen werden. Seine beiden Begleiter aus Brixen, 32 und 35 Jahre alt, wurden nur leicht verletzt.

Die drei Freizeitsportler sind gegen 10 Uhr im Bereich „Himmelsleiter“, also kurz unterhalb des Gipfels, von dem Schneebrett erfasst, aber letztlich nicht verschüttet worden. Einer der leichtverletzten Wintersportler war es auch, der noch die Rettungskräfte verständigen und somit die Rettungskette in Gang setzen konnte.

Nach Bergung des Trios und Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Schwerverletzte in die Klinik nach Murnau (Garmisch-Partenkirchen) und die beiden Leichtverletzten in das Bezirkskrankenhaus Schwaz zur weiteren Versorgung geflogen. Während der 35-Jährige in die Innsbrucker Klinik überstellt werden musste, konnte der 32-Jährige das Spital mittlerweile wieder verlassen.

Die Gruppe soll von Südtirol aus mit Steigeisen auf den Berg aufgestiegen sein. Wie die Polizei gegenüber Südtirol Online mitteilte, seien die Tourengeher bestens ausgerüstet gewesen. Die Lawine könnte durch das Brechen einer Schneewechte ausgelöst worden sein. Im Einsatz standen Bergrettung, Alpinpolizei und drei Hubschrauberteams. (TT.com)