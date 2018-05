Neustift im Stubaital – Beim Paragleiten ist am Dienstagvormittag in Neustift ein Deutscher (30) verunfallt. Der 30-Jährige war gegen 10 Uhr von der Kesselspitze aus gestartet. Bei seinem Landeanflug im Pinnistal hatte schließlich ein Flugfehler verheerende Folgen für den Mann. Er prallte gegen eine steinige Böschung, verletzte sich an Fuß, Ellbogen und Wirbeln. Ein Hubschrauber brachte den 30-Jährigen in die Klinik nach Innsbruck. (TT.com)