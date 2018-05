Schwaz – Fünf junge Tiroler wurden am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall in Schwaz verletzt. Gegen 22 Uhr waren in einer Kreuzung zwei Autos kollidiert. Die beiden Lenker – ein 20-jähriger Einheimischer und eine 17 Jahre alte Tirolerin – wurden verletzt. Auch die 22 bis 24 Jahre alten Mitfahrer der jungen Autofahrer erlitten laut Polizei Verletzungen.

Die 17-Jährige und ihr 24 Jahre alter Beifahrer mussten in die Innsbrucker Klinik eingeliefert werden. Die drei weiteren Verletzten wurden von der Rettung in das Krankenhaus Schwaz gebracht.

Ein Alkomattest zeigte, dass der 20-jährige Autofahrer rund 0,56 Promille hatte. (TT.com)