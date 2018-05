Bozen/Bern – Jetzt ist es traurige Gewissheit: Unter jenen sechs Alpinisten, die am Wochenende bei einer Skitour in den Schweizer Bergen erfroren, waren auch drei Südtiroler. Wie die Nachrichtenplattform Südtirol Online berichtet, handelt es sich um eine 44-jährige Lehrerin und ein Ehepaar im Alter von 53 Jahren. Alle drei stammen aus Bozen. Auch zwei weitere Opfer waren laut der Nachrichtenagentur Ansa Italiener, ein Todesopfer stammte aus Bulgarien.

Die drei Bozner waren in der Südtiroler Landeshauptstadt offenbar bekannte Alpinisten, alle drei gehörten dem Alpinistenverein Cai an. Ein weiterer Bozner überlebte das Unglück nur knapp. Er habe die Nacht am Berg nur überstanden, weil er sich nicht hinsetzte oder hinlegte. Gegenüber dem italienischen Fernsehen TG3 berichtet er, dass er öfter aufgeben wollte. „Doch dann dachte ich an meine Frau“, sagte er. So habe er die Nacht irgendwie überstanden. „Bis zu dem Tag wusste ich nicht, was die Hölle ist. Jetzt weiß ich es.“

Tourgengeher gerieten in Schlechtwetterfront

Wie berichtet, war eine 14-köpfige Tourengruppe in der Region Pigne d‘Arolla unterwegs, als sie in eine Schlechtwetterfront gerieten. Die Gruppe war zweigeteilt und hatte eigentlich die Skihütte Cabane des Vignettes auf 3157 Metern Seehöhe erreichen wollen. Mindestens neun Tourengeher waren in der einen Gruppe mit einem Bergführer unterwegs, als sie in eine Schlechtwetterfront gerieten. Sie verloren die Orientierung und mussten die Nacht im Freien verbringen.

Der überlebende Bozner schilderte gegenüber dem TV-Sender, wie sich die Gruppe mehrfach verlaufen habe. „Es sind viele Fehler passiert. Es war eine Verkettung unglücklicher Umstände. Und dann kam die Nacht. Wir haben uns auf einem Sattel niedergelassen“, so der Südtiroler. Das sei eine schlechte Entscheidung gewesen. „Man bleibt nie auf einem Sattel, wenn Sturm herrscht. Wir hätten an einem geschützteren Ort bleiben und uns dort einen Unterschlupf graben sollen.“

Die Nacht endete fatal: Nachdem ein Hüttenwirt Alarm geschlagen hatte und die Bergrettung die Alpinisten schließlich fand, war einer von ihnen bereits tot. Er erlag am Unfallort Verletzungen, die er sich aufgrund eines Sturzes zugezogen hatte. Fünf weitere Tourengeher starben im Krankenhaus an den Folgen der Unterkühlung. (TT.com)