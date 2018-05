Flaurling – Kurz vor 18.30 Uhr kam es am Mittwoch in Flaurling zu einem Verkehrsunfall. Eine 60-jährige Autofahrerin war auf dem Risweg in Richtung Norden unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein 16-Jähriger auf seinem Moped in die Gegenrichtung. In einer leichten Linkskurve prallten die beiden Fahrzeuge frontal zusammen.

Der Jugendliche wurde bei der Kollision verletzt. Nach der Erstversorgung wurde der Einheimische von der Rettung in die Klinik nach Innsbruck gebracht. Die 60-Jährige blieb unverletzt. Moped und Auto wurden schwer beschädigt. (TT.com)