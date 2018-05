Innsbruck – Den 358 Feuerwehren in Tirol geht die Arbeit nicht aus – im Gegenteil: Im vergangenen Jahr rückten sie exakt 16.824-mal aus – ein Plus von 614 Einsätzen im Vergleich zum Jahr 2016. „Die Zunahme betrifft alle Bezirke mit Ausnahme von Innsbruck-Stadt“, erklärte gestern Landesfeuerwehrkommandant Peter Hölzl bei der Präsentation der Jahresbilanz. In Summe leisteten die Feuerwehrleute dabei 175.728 Einsatzstunden und damit um 8401 Stunden mehr als im Jahr zuvor. Bei gerade einmal einem Fünftel der Alarmierungen handelte es sich um Brandeinsätze, der Großteil der Ausrückungen fällt in die Rubrik „Technischer Einsatz“. Grund dafür ist laut Hölzl ein deutlicher Anstieg der Naturkatastrophen.

Lob kommt daher vom für den Katastrophenschutz und das Feuerwehrwesen zuständigen LHStv. Josef Geisler. „Die Feuerwehren sind im Katastrophenfall oft die erste Hilfe vor Ort. Das ist nicht selbstverständlich, weil es sich dabei ja zum größten Teil um Freiwillige handelt“, streut er den Männern und Frauen der Tiroler Feuerwehren Rosen. Entsprechend wichtig sei es daher, dass man bei der Feuerwehr stets auf dem neuesten Stand der Technik ist.

Einer dieser technischen Bausteine ist eine neue Drohne, die gestern offiziell in Betrieb genommen wurde. Das Projekt wurde vom Bezirksfeuerwehrverband Kufstein für den Landesfeuerwehrverband entwickelt, zum Einsatz kommen soll das Fluggerät in ganz Tirol. „Die Drohne wird den Hubschrauber ergänzen und nicht ersetzen“, macht Kufsteins Bezirksfeuerwehrkommandant Hannes Mayr klar. Sie wird künftig etwa zur Einschätzung von größeren Brandereignissen, Waldbränden, Naturkatastrophen oder aber auch bei der Personensuche eingesetzt. Elf Feuerwehrmänner wurden auf das in Kufstein stationierte Gerät eingeschult, es steht rund um die Uhr zur Verfügung. Im Ernstfall kann es vom Bezirksfeuerwehrkommando angefordert werden, ein Dreier-Team steht in Bereitschaft und rückt bei Alarmierung aus. Die Drohne kann mit Wärmebildkamera ausgerüstet werden, um etwa Glutnester bei einem Waldbrand aufzuspüren. Die Anschaffungskosten von 36.000 Euro werden vom Landesfeuerwehrverband und vom Land Tirol getragen. Die Kosten für den Betrieb und die Ausbildung der Piloten wurden vom Bezirksfeuerwehrverband Kufstein mit Unterstützung der Tiroler Versicherung übernommen. (np)