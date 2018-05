Bei einem Busunfall in Südchile sind mindestens zwei Angehörige der Armee ums Leben gekommen. Weitere zehn Insassen erlitten Verletzungen, als ein Militärtransporter am Donnerstag in der Region Los Lagos von der Landstraße abkam und an einem 40 Meter tiefen Hang entlang ins Meer stürzte, wie die Gouverneurin der Provinz Llanquihue, Leticia Oyarce, dem Sender Radio Bio Bio erklärte.

Einige der mindestens 31 Menschen im Bus wurden nach Polizeiangaben noch vermisst. Der Bus beförderte Militärpersonal, das an Wartungsarbeiten von Landstraßen und Brücken beteiligt war. Die Ursache des Unfalls auf der kurvenreichen Straße blieb vorerst ungeklärt. Der Bus stürzte den Hang hinab in die Gewässer der Meerenge Roncavali, 900 Kilometer südlich von Santiago de Chile. Die Verletzten wurden in Hubschraubern nach Puerto Montt transportiert. (APA/dpa)