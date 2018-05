Von Simone Tschol

Reutte – „Wir sind im Bezirk ein ganz nett großer Haufen“, ließ Bezirksbergrettungschef Markus Wolf gleich zu Beginn der Jahreshauptversammlung Donnerstagabend in Reutte wissen und die nackten Zahlen sprechen. Demnach zählt die alpine Rettungsorganisation im Außerfern aktuell 523 Mitglieder. 504 davon sind Männer, 19 Frauen (+6). 345 sind aktiv, 63 Anwärter und 31 überprüfte Anwärter.

Und die Teams in den zwölf Ortsstellen waren im Jahr 2017 enorm gefordert. Die Zahl der Einsätze stieg um 66,68 Prozent (siehe Kasten rechts). „Zum einen sind viel mehr Leute in den Bergen unterwegs und zum anderen unterschätzen sie die Situation am Berg. Sie kommen aus irgendwelchen Stadt-Büros, wollen dann unbedingt in die Berge und überschätzen sich völlig. Fälle von Erschöpfung werden immer mehr“, weiß Wolf.

Trotz der vielen Einsätze darf aber auch die Fortbildung nicht auf der Strecke bleiben. Hier setzt die Bergrettung auf Referenten aus den eigenen Reihen. Einer von ihnen ist Alpin-Medic Karlheinz Köpfle. „2017 war auch für uns Medic-Referenten, Michaela Schweigl, Manuel Kerber und mich, ein intensives Jahr. Wir hatten ein großes Ziel: die über 500 Bergretter im Bezirk auf dem Defibrillator zu schulen. Das war eine enorm zeitintensive Angelegenheit, aber es ist uns gelungen. Und das Interesse der Kollegen war groß“, erklärt Köpfle. 2017 kamen drei neue Alpin-Medics hinzu. Sie haben die Ausbildung abgeschlossen. Köpfle: „Die Kurse sind zwar sehr überlaufen, aber wer die Ausbildung machen will, bitte melden. Je mehr Alpin-Medics, umso höher ist das Level, auf dem man weiterarbeiten kann.“

Mit neun aktiven Hundeführern stellt das Außerfern auch einen beträchtlichen Anteil an der Such- und Lawinenhundestaffel der Tiroler Bergrettung. Referent Jörg Brejcha: „Unsere Hunde suchen nicht nur nach Verschütteten in Lawinen, sondern auch im Sommer nach Vermissten. Das ist eine schwierige Aufgabe, weil das Suchgebiet oft riesengroß ist. Der Hund streift durch das Gelände, und wenn er jemanden findet, bleibt er bei der Person und bellt, bis der Hundeführer eintrifft.“ Und dann räumt Brejcha noch mit einer Mär auf: „Die Hunde brauchen keine Socken oder Unterhosen, um eine Spur aufzunehmen, wie es in Filmen oft gezeigt wird.“

Filmreif wären dafür die Einsätze der Canyoning-Retter, einer „Spezialeinheit“, die im Bezirk vor drei Jahren mit nur fünf Mann gegründet wurde und sich auf die Rettung von Personen in Schluchten und Gewässern mit großer Strömung spezialisiert hat. Peter Haider, Mann der ersten Stunde und Canyoning-Referent, hat Grund zur Freude: „Seit letztem Wochenende haben wir fünf neue Canyoning-Retter. Das ist ein Zuwachs von 100 Prozent.“ Die Herausforderung bestehe einerseits in der Bergung von Verletzten aus völlig unzugänglichem Gelände, aber auch darin, die Unverletzten warm zu halten. Haider: „Canyoning wird immer beliebter, vor allem in kommerziell begangenen Schluchten sind immer mehr Leute unterwegs – in den Stuibenfällen waren es allein letztes Wochenende 120 Personen.“

Seit vielen Jahren herrscht zwischen den Behörden und Blaulichtorganisationen im Bezirk ein sehr gutes Klima. Dies wurde auch bei der Bezirksversammlung deutlich. Neben dem BR-Ortsstellenleiter und/oder Stellvertretern waren Vertreter sämtlicher Blaulichtorganisationen, der Flugrettung sowie des Zivil- und Katastrophenschutzes anwesend. Auch Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann, Landtagsvizepräsident und BR-Landesleiter-Stv. Anton Mattle sowie BHStv. Konrad Geisler folgten der Einladung und lobten den freiwilligen Einsatz aller Retter als „unbezahlbar“.