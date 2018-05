Telfes – Das Spielen in einer unübersichtlichen Gasse wurde einer Neunjährigen am Freitag in Telfes zum Verhängnis. Gegen 13.30 Uhr bog ein 63-Jähriger mit seinem Pkw in die Salzgasse ein. Das mitten auf der Straße kniende Mädchen dürfte er dabei übersehen haben. Die Neunjährige wollte gerade ihren Namen mit einem Stein in den Asphalt ritzen. Es wurde laut Polizei mit beiden Achsen des Fahrzeugs überrollt und schwer verletzt in die Klinik Innsbruck eingeliefert. (TT.com)