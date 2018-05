Brindisi – Eine aus Griechenland abgeflogene Maschine der deutschen Fluggesellschaft Condor, die in Richtung Frankfurt unterwegs war, hat am Samstag wegen eines Druckverlusts in der süditalienischen Adria-Hafenstadt Brindisi notlanden müssen. Die 164 Passagiere und acht Crewmitglieder sind unversehrt, berichteten italienische Medien.

Der Tower in Brindisi war in ständigem Kontakt mit dem Kapitän der Maschine des Typs B 757, der die Probleme gemeldet hatte und um eine Notlandung gebeten hatte. Die Passagiere konnten in eine andere Maschine einsteigen und nach Frankfurt weiterreisen. (APA)