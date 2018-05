Zellbergeben – Schwer verletzt wurde am Samstag ein 53-jähriger Österreicher, als er mit einem Leichtmotorrad in Zellbergeben stürzte. Der Mann war gegen 18.40 Uhr auf der Zillertaler Dörferstraße unterwegs, als er in einer Linkskurve über den Fahrbahnrand hinausgeriet und so zu Sturz kam. Er musste mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen werden. (TT.com)