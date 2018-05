Waizenkirchen/Graz – Ein zwölfjähriger Bub, der am vergangenen Sonntag bei einem Rauchgasaustritt in einem Einfamilienhaus in Waizenkirchen (Bezirk Grießkirchen) beinahe erstickt wäre, ist nun außer Lebensgefahr. Er wurde in ein Grazer Spital eingeliefert und in der Druckkammer behandelt. Zu seinem Geburtstag am Freitag durfte er die Intensivstation verlassen, berichtete die Kronen Zeitung am Sonntag.

„Er ist am Weg der Besserung – wir sind so froh, dass es gut ausgegangen ist“, sagte sein Vater dem Blatt. Der Bub ist bei einem Rauchgasaustritt beim Einheizen schwer verletzt worden. Ein Dohlennest verstopfte den Kamin im Haus der Großeltern. Nachdem die Großmutter den Holzherd anzündete, konnte der Rauch nicht entweichen.

Schwester rettete Bruder

Die 14-jährige Schwester des Buben verhinderte noch Schlimmeres. Sie hörte Hustgeräusche aus dem Schlafzimmer des Bruders, lief ins Erdgeschoß und alarmierte die Großeltern. Sie wollte ihren Bruder aus dem Zimmer holen, die Türe ließ sich jedoch nicht öffnen. Also kletterte sie über den Balkon in das verrauchte Zimmer und rettete zusammen mit den Großeltern ihren Bruder.

Die 14-Jährige alarmierte über Notruf die Einsatzkräfte. Der Bub wurde mit dem Hubschrauber in die Uniklinik Graz geflogen, wo es eine Druckkammer gibt. Der Zwölfjährige wird noch ein bis zwei Wochen im Krankenhaus bleiben müssen. (APA)